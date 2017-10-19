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Российский эксперт о Карабахе: «Никто никому не передаст земли»

 

«На женевской встрече президенты обсудили общие вопросы, которые постоянно обсуждаются в рамках карабахского урегулирования. Сенсаций не было, в программе также не было и совместных пунктов обсуждения», - сказал в интервью армянскому изданию «168 жам» эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, российский аналитик Григорий Трофимчук.

«В настоящее время сенсацией может стать только отказ президента Азербайджана от бессмысленных переговоров», - добавил российский эксперт.

По мнению Г.Трофимчука, статус-кво в Карабахе изменился в апреле прошлого года, когда Азербайджан вернул под свой контроль некоторые территории.

«Президент Армении также мог бы потребовать от наблюдателей четко высказать их мнение по данному вопросу», - сказал эксперт.

По убеждению политолога, результатов, которых ожидал Азербайджан от этой встречи, точно не будет.

«Никто никому не передаст земли», - сказал он.

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