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США потребовали от Палестины признать Израиль

 

США призывают к восстановлению полного контроля Палестинской национальной администрации над сектором Газа и требуют, чтобы любое сформированное этой администрацией правительство признало Израиль, дав к тому же обязательство разоружить все боевые формирования на своей территории, передают РИА Новости заявление американского представителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта.

Чиновник, которому президент Дональд Трамп поручил курировать проблематику ближневосточного мирного урегулирования, прокомментировал договоренности движений ХАМАС и ФАТХ, которые, соответственно, правят в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.

"Все стороны согласны с тем, что Палестинская администрация должна иметь возможность взять на себя полную, подлинную и беспрепятственную ответственность за гражданскую сферу и вопросы безопасности в секторе Газа, и что мы работаем вместе над улучшением гуманитарной ситуации для живущих там палестинцев", — говорится в документе.

"Соединенные Штаты вновь заявляют о важности приверженности принципам "четверки": любое палестинское правительство должно однозначно и прямо заявить об отказе от насилия, признать Государство Израиль, предыдущие соглашения и обязательства между сторонами, в том числе о разоружении террористов, и выразить приверженность мирным переговорам", — призвал Гринблат.

По его словам, если ХАМАС должен принять эти требования, если хочет "играть какую-либо роль в палестинском правительстве".

ХАМАС, внесенный в ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

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