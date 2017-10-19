В Гарадаге сточные воды сбрасывали в Каспий

Сотрудники департамента защиты окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов в ходе расследования результатов мониторингов по соблюдению требований экологического законодательства в прибрежной полосе Каспия выявили факты слива бытовых сточных вод, сформированных в поселках Локбатан, Сахиль, Умид, Гобустан и Сангачал Гарадагского района, в Гырмызыгёль и Каспий, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту, в соответствии с действующим законодательством, в отношении начальника управления Гарадагского водоканала Ахлимана Мансурова составлен был протокол, и на основании соответствующей статьи Кодекса административных правонарушений чиновник был оштрафован на 3000 манатов.

Для устранения допущенных нарушений закона и недопущения подобных фактов в будущем руководству учреждения было выдано обязательное для исполнения срочное «принудительное указание».