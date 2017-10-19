Исполнительная власть Баку запретила шествие оппозиции

Исполнительная власть Баку отказала партии «Мусават» в разрешении на проведение шествия на территории столицы, сообщает АПА.

Отметим, что партия «Мусават» приняла решение о проведении 21 октября шествия и в связи с этим обратилась за соответствующим разрешением в Исполнительную власть города Баку.

В ответ на это Исполнительная власть предложила партии «Мусават» провести в указанный же день митинг на стадионе «Мэхсул».

Причиной своего отказа Исполнительная власть указала плотность транспортного и пешеходного движения в заявленных руководством "Мусавата" местах проведения акции.