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Исполнительная власть Баку запретила шествие оппозиции

 

Исполнительная власть Баку отказала партии «Мусават» в разрешении на проведение шествия на территории столицы, сообщает АПА.

Отметим, что партия «Мусават» приняла решение о проведении 21 октября шествия и в связи с этим обратилась за соответствующим разрешением в Исполнительную власть города Баку.

В ответ на это Исполнительная власть предложила партии «Мусават» провести в указанный же день митинг на стадионе «Мэхсул».

Причиной своего  отказа Исполнительная власть указала плотность транспортного и пешеходного движения в заявленных руководством "Мусавата" местах проведения акции.

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