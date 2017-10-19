Российские танкисты тренируются в горах Армении

На высокогорном полигоне "Алагяз" танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа в Армении приступили к сдаче экзамена по поражению условного противника с максимально дальнего расстояния.

Экипажи танков Т-72Б военной базы ЮВО провели стрельбу штатным 125-миллиметровым снарядом по бронированным объектам условного противника на удалении до 4 тысяч метров, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Особенностью проведения стрельб на данном полигоне является его расположенность на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря, что требует от экипажа внесения определенных поправок", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-службе, при выполнении контрольных упражнений танковые экипажи с места и в движении уничтожат появляющиеся и движущиеся мишени условного противника, в том числе танки, низколетящие воздушные цели, расчеты гранатометов и артиллерийские орудия.