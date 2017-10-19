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Юрий Хачатуров: НАТО отказывается сотрудничать с ОДКБ

 

Новый генсек ОДКБ Юрий Хачатуров намерен следовать той линии, которую организация проводила в прежние годы. За 15 лет ОДКБ стала авторитетной региональной международной организацией, эффективно действующей в сфере безопасности. Об этом пишет газета «Известия».

Говоря о планах на ближайшее будущее, Хачатуров сообщил, что в ноябре пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и серия военных учений «Боевое братство – 2017».

По словам Хачатурова, ОДКБ успешно сотрудничает с ООН и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако взаимодействия с Североатлантическим альянсом не получается, отметил генсек.

ОДКБ предлагает НАТО совместно бороться с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими международными проблемами, однако альянс не настроен на сотрудничество. Нежелание НАТО вступать в диалог с ОДКБ вызывает сожаление, поскольку нынешняя обстановка в мире требует взаимодействия между всеми международными организациями, подчеркнул Хачатуров.

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