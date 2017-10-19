В Сенате США заговорили о возможности новой войны в Карабахе

Как ранее уже сообщал haqqin.az, накануне, 18 октября, в сенате США прошел брифинг под названием «Как избежать полномасштабной войны в Нагорном Карабахе: роль Соединенных Штатов и ОБСЕ». Брифинг был организован Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как "Хельсинкская комиссия".

На брифинге выступили директор программ в Европе и Центральной Азии Международной кризисной группы Магдалена Гроно, бывший американский сопредседатель Минской группы (1999 - 2001 гг.), посол Керри Кавано, бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ (2013-2016 гг.), посол Джеймс Уорлик и др.

М.Гроно, коснувшись темы апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, отметила необходимость извлечения уроков из этого факта. По ее словам, апрельская война показала, что конфликт может возобновиться в любой момент.

Препятствием на пути карабахского урегулирования М.Гроно назвала отсутствие доверия между сторонами.

При этом она приветствовала состоявшуюся 16 октября в Женеве встречу президентов Азербайджана и Армении - Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, организованную по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Если возобновленный процесс не поможет урегулированию конфликта, мы столкнемся с ситуацией, когда вырастет вероятность новой эскалации. Не думаю, что новая эскалация исходит из интересов сторон, так как приведет к серьезным человеческим потерям», – указала она.

К.Кавано, в свою очередь, отметил, что карабахский конфликт уже давно не является «замороженным». По его словам, для сведения возможности возобновления боевых действий к минимуму необходимо реализовать достигнутые ранее договоренности.

В то же время Дж.Уорлик указал, что власти Армении и Азербайджана должны предпринять шаги в направлении ослабления напряженности и обеспечить хорошую атмосферу для переговоров. «Они должны готовить свои народы к миру. Они должны вместе работать для обеспечения долгосрочного мира», – подчеркнул дипломат.