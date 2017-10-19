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МИД России: «Есть шансы договориться по Каспию»

 

Большинство статей будущей конвенции о статусе Каспия уже согласовано, и есть все шансы достичь договоренности в 2018 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, спецпредставитель президента по делимитации и демаркации границы с сопредельными государствами — участниками СНГ Игорь Братчиков, передает РИА Новости.

"Как известно из классики, "полную гарантию дает только страховой полис". Но говоря серьезно, есть все шансы и все условия для благополучного исхода в следующем году переговорного процесса по статусу Каспия", — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли гарантии того, что означенная договоренность будет достигнута в 2018 году.

"Все стороны осознают, что конвенция станет компромиссным правовым инструментом, который должен обеспечить понятные и прозрачные правила для нашего взаимодействия в различных областях, разрешения возможных спорных вопросов, стать надежной основой для сохранения в регионе безопасной и прогнозируемой ситуации, сохранения Каспия как моря дружбы и добрососедства", — добавил дипломат. 

По его словам, к настоящему времени уже согласовано абсолютное большинство статей будущей конвенции. Братчиков подчеркнул, что в документе "гармонично сбалансированы потребности всех пяти стран и не ущемляются национальные интересы ни одной из них".

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