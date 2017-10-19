В рамках бизнес-форума Азербайджан – Австралия представители австралийской добывающей промышленности и австралийские бизнесмены побывали в ЗАО AzerGold, где встретились с руководством компании и обсудили возможности потенциального двустороннего сотрудничества.

Во встрече приняли участие президент Ассоциации австралийско-азербайджанской дружбы, владелец компании Hammond Legal Джон Хаммонд, глава компаний Caravel Minerals и Forsys Metals Марсель Хилмер, исполнительный директор Австралийской финансовой группы Брет Мак-Кеон, почетный консул Азербайджана в Австралии Айдан Рзаева, председатель совета директоров AzerGold Закир Ибрагимов и другие руководители ЗАО.

Стороны в ходе встречи обсудили возможности использования опыта австралийских компаний в деятельности AzerGold.