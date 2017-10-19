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Экс-замглавы "Моссад": «Спецслужбы Азербайджана готовы к возвращению боевиков»

 

После поражения в Ираке и Сирии ИГИЛ понимает, что должен превратиться в глобальную террористическую организацию, расширяя зону своего влияния, укрепляя свою идеологию и нацеливая свои удары главным против христиан и государственных институтов. Об этом Armiya.az сообщил бывший заместитель главы израильской внешней разведки «Моссад» (2001 - 2003 гг.), бывший советник по вопросам безопасности премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта - Илан Мизрахи.

«Это, по их мнению, компенсирует потери на Среднем Востоке. Они не откажутся от идеи "халифата" и будут искать другие места для ее воплощения, как они пытались это сделать в Марави, в Сахель (Западная Африка) и в некоторых странах далекой юго-восточной Азии, в многонациональных обществах.

Что касается стран Центральной Азии, то они страдают, в частности, из-за своей близости к Афганистану и присутствия  ИГИЛ в Индии, вследствие исхода мусульман из Мьянмы и возвращения домой членов ИГИЛ из Кавказа»,- отметил И.Мизрахи.

Говоря о том, может ли ИГИЛ представлять угрозу Азербайджану, экс-замглавы «Моссад» сказал, что не знаком с деятельностью ИГ в Азербайджане.

«Те азербайджанцы, что сражались в Сирии и Ираке, по крайней мере часть из них, вернется, и это - настоящая угроза: обученные террористы, ведомые экстремистской идеологией, готовы действовать в вашей и из вашей страны. Но, насколько мне известно, азербайджанские спецслужбы хорошо подготовлены и наверняка уже готовы к такому возможному сценарию»,- заявил И.Мизрахи.

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