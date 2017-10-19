В Грузии эксперты на этот вопрос отвечают утвердительно. Все очень просто. После того как форвард сборной страны Кахи Каладзе забил два безответных мяча в… собственные ворота, он в рекордные сроки добрался до поста экс-премьер-министра, министра энергетики, хотя на этих должностях он отличился не более, чем в качестве футбольного форварда. Теперь К.Каладзе кандидат в мэры грузинской столицы.

Но обо всем по порядку. Выборы в органы самоуправления страны состоятся в субботу 21 октября, но сигнал уже дан, и участники предстоящей баталии готовы к бою. Тамар Жвания председатель ЦИК страны объявила, что на выборах будут работать 73 избирательных округа и 3 634 избирательных участка. Но внимание всех сосредоточено на Тбилиси. И не только потому, что речь идет о столице страны. Злые языки утверждают, что очередным главой первого города может стать упомянутый выше бывший футболист– Кахи Каладзе.

В Баку его также хорошо знают, он наносил визит в качестве министра в связи с энергетическими проблемами своей чудесной страны. Многочисленные болельщики страны, славящейся своими футбольными традициями поклялись дружно сказать экс- премьеру и экс-министру «Нет!» на избирательных участках. Однако знатоки местной политической закулисы утверждают, что этого явно недостаточно, чтобы остановить бывшего форварда равно как и других представителей правящих кругов, рассчитывающих таким образом укрепить свою власть на местах.

«Главное – не голосование, а подсчет голосов»,- с красноречивым вздохом замечают грузинские политологи. Есть претензии, и достаточно серьезные к К.Каладзе и у самих избирателей: они не могут простить кандидату в мэры Тбилиси подписанный в январе 2016 года «проигрышный», как тут говорят, для Грузии контракт с российским «Газпромом». Тем не менее, Кахи Каладзе на экранах излучает оптимизм и для этого у него, очевидно, имеются серьезные основания.

Только что НПО Transparency international Georgia («Прозрачная Грузия») опубликовала доклад по наблюдению за подготовкой к муниципальным выборам в Грузии за период с 1 июня по 10 октября 2017 года.

Составители этого документа утверждают, что в указанный период выявлены многочисленные случаи использования административного ресурса. И хотя поток жалоб на эту тему в центральную и окружные избирательные комиссии не иссякает, настроение избирателей далеко от оптимизма.

Упомянутый доклад также прогнозирует наличие равнодушия у значительной части электората и низкий уровень предстоящего голосования. А это значит – все решат голоса не тех, кто придет на избирательные участки, а тех, кто давно махнул рукой и на демократию, и на выборы и на делегацию ОБСЕ из 200 человек, прибывших в Тбилиси, чтобы осуществлять мониторинг выборов местных органов самоуправления по всей Грузии.