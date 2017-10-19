И отец таксиста-армянина убивал людей в Москве

Московские полицейские задержали отца таксиста Ваагна Карапетяна, который подсыпал в питье, предлагаемое пассажирам, отравляющее вещество. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, его задержали за совершение аналогичных же преступлений.

"Полицейские задержали отца таксиста, который отравлял своих пассажиров. Мужчина задержан за кражу мобильного телефона, который он забрал у жертвы аналогично тому, как это делал его сын, - то есть подсыпал в воду пассажиру отравляющее вещество", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве также подтвердили факт задержания данного лица. Как установили полицейские, ночью потерпевший, чтобы добраться к своему местожительству, сел в машину к незнакомому человеку: во время поездки ему захотелось пить, а водитель предложил ему воды. После того как он сделал несколько глотков, ему стало плохо, и он потерял сознание. Когда мужчина очнулся, то был уже дома, обнаружив вскоре пропажу своего мобильного телефона.

Как пояснил потерпевший, он самостоятельно дошел от машины до квартиры, но данного момента не помнит. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в противоправном деянии - им оказался 53-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли 20 мобильных телефонов, более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата, 98 наручных часов", - сказали в пресс-службе полицейского главка, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал 29-летнего Ваагна Карапетяна по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в разбое. Он, как и его отец, давал пассажирам воду с отравляющими веществами и похищал у них ценные вещи. По информации российских СМИ, он может быть виновен в убийстве более ста человек. У него на квартире также было обнаружено более 100 пар часов, похищенных, как предполагается, у потерпевших.