Али Алиев предлагает Азербайджану помирить Испанию с Каталонией

«Азербайджан должен стать посредником между Испанией и Каталонией. Вместо пассивного Брюсселя местом диалога по этому вопросу должен стать Баку». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал председатель Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиев.

Политик предложил на фоне событий в Испании организовать в Баку международную конференцию, посвященную проблеме сепаратизма.

«Ту поддержку, которую мировые державы оказывают Испании, мы должны использовать в свою пользу в карабахском вопросе. Проблему оккупированных территорий Азербайджана нужно снова внести в международную повестку», - написал Али Алиев.