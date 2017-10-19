«Карабах» перевернул еще одну страницу в истории азербайджанского футбола. Вслед за первым голом в групповых турнирах Лиги чемпионов набрано и первое очко.

«Карабах» не пополнит клуб неудачников Лиги чемпионов, проигравших все шесть игр в группе. А, между прочим, в их числе есть такие команды, как киевское «Динамо», московский «Спартак» и турецкий «Фенербахче» - клубы с куда более богатой историей, чем у «Карабаха».

Уже первые минуты матча с «Атлетико» вселили оптимизм. В отличие от игр с «Челси» и «Ромой» у футболистов «Карабаха» не ощущался мандраж. Если в матче с «Челси» это неприятное состояние не покинуло подопечных Гурбана Гурбанова вплоть до финального свистка, а в игре с «Ромой» «Карабах» собрался только после двух пропущенных в дебюте голов, то во встрече с «Атлетико» никакой боязни не ощущалось вовсе.

«Карабаху», как и хотел Гурбан Гурбанов, удавалось держать мяч и время от времени напрягать оборону «Атлетико». Но основное превосходство «Карабаха» было в единоборствах. Игроки агдамского клуба индивидуальными и совместными усилиями выиграли у испанцев много борьбы.

Несмотря на это, было бы крайне наивно надеяться, что «Атлетико» вообще ничего не создаст у ворот «Карабаха». Класс есть класс! В первом тайме у команды Диего Симеоне было три голевые возможности. Дважды «Карабах» спас голкипер Ибрагим Шехич, отразивший выходы один на один Янника Карраско и Антуана Гризманна. Еще в одном эпизоде Хосе Мария Хименес после углового пробил из выгодной позиции рядом со штангой.

Забегая вперед, можно сказать, что Шехич в кои-то веки мог получить за свою игру оценку «отлично», однако на 84-й минуте начудил в простейшей ситуации, и эпизод вполне мог завершиться голом Фернандо Торреса.

Во втором тайме «Карабах» заиграл острее, но до стопроцентных моментов у ворот «Атлетико» дело так и не дошло. А самым острым эпизодом можно считать падение Дино Ндлову в штрафной мадридцев, которое мы уже подробно разобрали. Ндлову пропустит игру в Мадриде, и для «Карабаха» это ощутимая потеря.

Можно еще вспомнить смачный удар вышедшего на замену Тарика Эльюнусси на 90-й минуте. Увы, норвежец был чуть неточен.

Справедливости ради надо отметить, что и у «Атлетико» после перерыва стопроцентный момент был только один. Это описанный выше эпизод с ошибкой Шехича.

Несмотря на отсутствие голов и минимальное количество опасных моментов у «Карабаха», считаю, что это был лучший матч нашего чемпиона за всю его историю выступлений в еврокубках. Почему? Гурбан Гурбанов до игры заявил, что с этим соперником «нужно не только хорошо играть, но и хорошо бороться». Перефразируя главного тренера: если выигрывать у «Атлетико» единоборства, будет шанс и на хорошую игру, и на положительный результат. И «Карабаху» в полной мере удалось воплотить в жизнь пожелания главного тренера. Наши футболисты бились на поле как львы. Авторитет соперника не только не давил на них, но и словно придавал дополнительную мотивацию. А силы и энергию «Карабах» черпал с трибун Бакинского Олимпийского стадиона, на которых собралось более 45 тысяч болельщиков.

Ну и, конечно, это лучший матч «Карабаха» с учетом статуса соперника. «Атлетико» на сегодняшний день входит в узкий круг мегаграндов европейского футбола. Посудите сами: за последние пять сезонов «Атлетико» трижды выходил в полуфинал Лиги чемпионов, дважды – в финал. Чаще в полуфиналах оказывались только «Реал» (5 раз) и «Бавария (4 раза). «Барселона» и «Ювентус» за эти пять лет попадали в четверку лучших лишь по два раза, а «Монако», «Манчестер Сити», «Челси» и «Боруссия» - по одному.

Да, у «Карабаха» были великолепные игры в еврокубках. Можно вспомнить и домашнюю встречу этого сезона с «Копенгагеном», и победы над ПАОК, «Андерлехтом», «Днепром» в Лиге Европы. Но по классу эти команды заметно уступают «Атлетико». Никогда еще в Азербайджан не приезжал клуб, находящийся на момент своего приезда на одной из вершин европейского футбола. «Атлетико» сейчас занимает 2-е место в клубном рейтинге УЕФА, уступая только «Реалу». И вот против такой команды вчера на равных играл «Карабах»!

В заключение хотелось бы коснуться темы, которая все же всплыла в умах определенной части болельщиков. Дескать, «Атлетико», сыграв вничью с «Карабахом», «отдал должок» за те миллионы, которые когда-то получил от Азербайджана за рекламу. Полный бред, конечно. Но так как эта тема после вчерашней игры весьма активно муссировалась в соцсетях, обойти ее стороной не получается.

Вы только представьте себе картину: после встречи с Хафизом Мамедовым президент «Атлетико» Энрике Сересо приходит к Диего Симеоне и просит его не обыгрывать «Карабах». Да аргентинец просто плюнет в лицо своему президенту и разорвет недавно подписанный с клубом контракт.

Вы видели лицо Симеоне на послематчевой пресс-конференции? Он был ошарашен тем, что его команда не смогла навязать свой футбол «Карабаху». О какой сдаче игры тут может идти речь?

Никогда «Атлетико» не стал бы дарить очки! А уж тем более в ситуации, в которой команда оказалась после первых двух туров. Теперь ведь, весьма вероятно, для мадридцев все будет решаться в последнем туре в Лондоне, в зубодробительном матче против «Челси». Если, конечно, до этого удастся обыграть «Карабах» и «Рому».

«Атлетико» даже в товарищеском матче с «Бакы» 4-летней давности не позволил себе расслабиться и выиграл 3:0. Неужели вы думаете, что команда Симеоне может кому-то сделать поблажку в Лиге чемпионов?! Нет, «Карабах» сам, своей игрой выгрыз эту ничью.

В 2015 году «Атлетико» сыграл 0:0 в выездном матче с «Астаной». То есть чемпион Казахстана способен дома своими силами отобрать очки у мадридского клуба, а чемпион Азербайджана – нет? Так получается?

Вывод простой: люди, которые придумывают эти небылицы, просто не умеют радоваться успехам своей страны. А успехи «Карабаха» - это, бесспорно, и успехи всего Азербайджана!