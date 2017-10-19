Подписаться на уведомления
 

Лучший матч в истории «Карабаха»! Итоги с haqqin.az

Автор: Эльмир Алиев, Отдел спорта 

«Карабах» перевернул еще одну страницу в истории азербайджанского футбола. Вслед за первым голом в групповых турнирах Лиги чемпионов набрано и первое очко.

«Карабах» не пополнит клуб неудачников Лиги чемпионов, проигравших все шесть игр в группе. А, между прочим, в их числе есть такие команды, как киевское «Динамо», московский «Спартак» и турецкий «Фенербахче» - клубы с куда более богатой историей, чем у «Карабаха».

Уже первые минуты матча с «Атлетико» вселили оптимизм. В отличие от игр с «Челси» и «Ромой» у футболистов «Карабаха» не ощущался мандраж. Если в матче с «Челси» это неприятное состояние не покинуло подопечных Гурбана Гурбанова вплоть до финального свистка, а в игре с «Ромой» «Карабах» собрался только после двух пропущенных в дебюте голов, то во встрече с «Атлетико» никакой боязни не ощущалось вовсе.

«Карабаху», как и хотел Гурбан Гурбанов, удавалось держать мяч и время от времени напрягать оборону «Атлетико». Но основное превосходство «Карабаха» было в единоборствах. Игроки агдамского клуба индивидуальными и совместными усилиями выиграли у испанцев много борьбы.

Несмотря на это, было бы крайне наивно надеяться, что «Атлетико» вообще ничего не создаст у ворот «Карабаха». Класс есть класс! В первом тайме у команды Диего Симеоне было три голевые возможности. Дважды «Карабах» спас голкипер Ибрагим Шехич, отразивший выходы один на один Янника Карраско и Антуана Гризманна. Еще в одном эпизоде Хосе Мария Хименес после углового пробил из выгодной позиции рядом со штангой.

Забегая вперед, можно сказать, что Шехич в кои-то веки мог получить за свою игру оценку «отлично», однако на 84-й минуте начудил в простейшей ситуации, и эпизод вполне мог завершиться голом Фернандо Торреса.

Во втором тайме «Карабах» заиграл острее, но до стопроцентных моментов у ворот «Атлетико» дело так и не дошло. А самым острым эпизодом можно считать падение Дино Ндлову в штрафной мадридцев, которое мы уже подробно разобрали. Ндлову пропустит игру в Мадриде, и для «Карабаха» это ощутимая потеря.

Можно еще вспомнить смачный удар вышедшего на замену Тарика Эльюнусси на 90-й минуте. Увы, норвежец был чуть неточен.

Справедливости ради надо отметить, что и у «Атлетико» после перерыва стопроцентный момент был только один. Это описанный выше эпизод с ошибкой Шехича.

Несмотря на отсутствие голов и минимальное количество опасных моментов у «Карабаха», считаю, что это был лучший матч нашего чемпиона за всю его историю выступлений в еврокубках. Почему? Гурбан Гурбанов до игры заявил, что с этим соперником «нужно не только хорошо играть, но и хорошо бороться». Перефразируя главного тренера: если выигрывать у «Атлетико» единоборства, будет шанс и на хорошую игру, и на положительный результат. И «Карабаху» в полной мере удалось воплотить в жизнь пожелания главного тренера. Наши футболисты бились на поле как львы. Авторитет соперника не только не давил на них, но и словно придавал дополнительную мотивацию. А силы и энергию «Карабах» черпал с трибун Бакинского Олимпийского стадиона, на которых собралось более 45 тысяч болельщиков.

Ну и, конечно, это лучший матч «Карабаха» с учетом статуса соперника. «Атлетико» на сегодняшний день входит в узкий круг мегаграндов европейского футбола. Посудите сами: за последние пять сезонов «Атлетико» трижды выходил в полуфинал Лиги чемпионов, дважды – в финал. Чаще в полуфиналах оказывались только «Реал» (5 раз) и «Бавария (4 раза). «Барселона» и «Ювентус» за эти пять лет попадали в четверку лучших лишь по два раза, а «Монако», «Манчестер Сити», «Челси» и «Боруссия» - по одному.

Да, у «Карабаха» были великолепные игры в еврокубках. Можно вспомнить и домашнюю встречу этого сезона с «Копенгагеном», и победы над ПАОК, «Андерлехтом», «Днепром» в Лиге Европы. Но по классу эти команды заметно уступают «Атлетико». Никогда еще в Азербайджан не приезжал клуб, находящийся на момент своего приезда на одной из вершин европейского футбола. «Атлетико» сейчас занимает 2-е место в клубном рейтинге УЕФА, уступая только «Реалу». И вот против такой команды вчера на равных играл «Карабах»!

Финальный свисток. Капитан Рашад Садыхов благодарит Всевышнего...

В заключение хотелось бы коснуться темы, которая все же всплыла в умах определенной части болельщиков. Дескать, «Атлетико», сыграв вничью с «Карабахом», «отдал должок» за те миллионы, которые когда-то получил от Азербайджана за рекламу. Полный бред, конечно. Но так как эта тема после вчерашней игры весьма активно муссировалась в соцсетях, обойти ее стороной не получается.

Вы только представьте себе картину: после встречи с Хафизом Мамедовым президент «Атлетико» Энрике Сересо приходит к Диего Симеоне и просит его не обыгрывать «Карабах». Да аргентинец просто плюнет в лицо своему президенту и разорвет недавно подписанный с клубом контракт.

Вы видели лицо Симеоне на послематчевой пресс-конференции? Он был ошарашен тем, что его команда не смогла навязать свой футбол «Карабаху». О какой сдаче игры тут может идти речь?

Никогда «Атлетико» не стал бы дарить очки! А уж тем более в ситуации, в которой команда оказалась после первых двух туров. Теперь ведь, весьма вероятно, для мадридцев все будет решаться в последнем туре в Лондоне, в зубодробительном матче против «Челси». Если, конечно, до этого удастся обыграть «Карабах» и «Рому».

«Атлетико» даже в товарищеском матче с «Бакы» 4-летней давности не позволил себе расслабиться и выиграл 3:0. Неужели вы думаете, что команда Симеоне может кому-то сделать поблажку в Лиге чемпионов?! Нет, «Карабах» сам, своей игрой выгрыз эту ничью.

В 2015 году «Атлетико» сыграл 0:0 в выездном матче с «Астаной». То есть чемпион Казахстана способен дома своими силами отобрать очки у мадридского клуба, а чемпион Азербайджана – нет? Так получается?

Вывод простой: люди, которые придумывают эти небылицы, просто не умеют радоваться успехам своей страны. А успехи «Карабаха» - это, бесспорно, и успехи всего Азербайджана!

1791 просмотров


Старости
Аяз Муталибов: «В Москве свыклись с нашей независимостью»
Аяз Муталибов: «В Москве свыклись с нашей независимостью» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 21° / 13°
22 Окт 20° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0063 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Ирак выдал ордер на арест вице-президента Курдистана
Украинских депутатов могут лишить неприкосновенности
Бакинское транспортное агентство перевыполнило план для "Атлетико" видео
Безвозвратные кредиты выданы родственникам высокопоставленных лиц наша трибуна
Багдад лишил курдов нефтяных контрактов
Во Франции судят армянского боевика
Турция закрывает границу с Иракским Курдистаном
В Одессе не могут найти знатока азербайджанского языка Громкое дело
Только в Баку: бульдозер сносит дом вместе с жильцами фото, видео
Лучший матч в истории «Карабаха»! Итоги с haqqin.az
Али Алиев предлагает Азербайджану помирить Испанию с Каталонией
И отец таксиста-армянина убивал людей в Москве
Станет ли футболист главой Тбилиси? haqqin.az из Грузии
Экс-замглавы "Моссад": «Спецслужбы Азербайджана готовы к возвращению боевиков»
Переговоры австралийских бизнесменов в ЗАО AzerGold фото
МИД России: «Есть шансы договориться по Каспию»
Сильное землетрясение в Японии
Сечин развеял слухи о «смерти» нефти
В Сенате США заговорили о возможности новой войны в Карабахе
Юрий Хачатуров: НАТО отказывается сотрудничать с ОДКБ
Полицейские вначале избивали, потом приказали раздеться догола часть четвертая, haqqin.az из Германии
Каталонию лишают независимости
Укравшего в Баку 150 тысяч манатов задержали спустя 9 лет
В Украине насмерть забили жителя Гейчая
Центробанк о курсе доллара
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться