В неуемном желании заполучить участок под новостройку строительные компании изощряются в методах давления на несговорчивых обитателей зданий на облюбованном месте. Из публикаций, повествующих о разрушении части квартир, строительных кранах, нависающих над балконами, замурованных входах во двор и лязгающих под окнами бульдозерах, haqqin.az может составить внушительный том. Однако очередная история произвела впечатление даже на навидавшихся строительного беспредела журналистов.

В редакцию haqqin.az обратилась группа жильцов двухэтажного дома по улице Диляры Алиевой, 141. Весной этого года к ним явилась руководитель жилищно-строительного кооператива «F&F» Тамилла Ибрагимова, объявившая, что землю под их домом она приобрела под строительство многоэтажки. Ибрагимова предложила жильцам компенсацию в 1500 манатов за кв.метр квартиры. Эту же сумму позже прозвучала из уст заведующего юридическим отделом Исполнительной власти Баку Джалала Багирова, который настойчиво уговаривал освободить квартиры за предложенную компенсацию.

Двухэтажный дом N141 c 16 квартирами расположен в центральном, престижном районе столицы у Зимнего парка в третьей, в зоне, где стоимость квадратного метра жилья оценивается от 2500 манатов и выше.

Жильцы утверждают, их дом внесен в реестр архитектурных домов Баку и находится в отличном техническом состоянии, без каких-либо признаков аварийности. Естественно, все вежливо отказались от столь щедрого предложения F&F и мэрии.

Спустя время Ибрагимова выборочно предложила нескольким жильцам более просторные, чем те, которыми они сейчас владеют, квартиры в будущей новостройке. В принципе, люди были не против, но их озадачила беспрецедентное в таких случаях условие F&F: жилье будет не «под ключ», а «под маяк», то есть фактически одни стены, и чтобы довести такое жилье до ума нужно иметь не менее сотни тысяч манатов.

Не успели жильцы ответить очередным отказом, как руководитель F&F шокировала очередным уже не предложением, а требованием. Ибрагимова заявила, что у нее нет денег ни на компенсацию, ни на строительство, и она запродала право на участок другой компании. Но на участок уже освобожденный, а потому, мол, скорее выметайтесь.

Поскольку никто не послушался, F&F прибегла к испытанному методу выкуривания всеми подручными средствами. Впритык к дому принялись рыть котлован, грохот бульдозеров, отбойных молотков и кувалд не каждую ночь изводил обитателей дома, зато днем было тихо.

В ответ на возмущение жильцов Ибрагимова заявила, что имеет все права на эту территорию и будет делать все что ей вздумается.

«Бульдозером снесу дом вместе с вами», - грозилась она, пугая влиятельными покровителями и «высокопоставленным человеком в руководстве страны», который откупил у нее участок.

И угрозы Ибрагимовой начали воплощаться. Жильцы заметили, что стук кувалд доносится не только за стеной с улицы, а уже под полом их дома.

Оказалось, что строители пробили боковую стену и из уже готового котлована роют подкоп под их дом. Потом взялись за фасад, разбив его чуть не вдребезги. Сбоку дома прорыта большая яма и разбит фасад здания.

В страхе быть погребенными под руинами дома жильцы вызвали МЧС. Рабочие вместе с техникой сбежали, и на месте строительства теперь иногда появляется лишь прораб.

Многострадальные обитатели дома наняли адвоката и намерены обратиться в суд, а Ибрагимова обещает проблемы, какие им и в страшном сне не снились…