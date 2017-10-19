В Малиновском суде Одессы в очередной раз переносят заседание по громкому делу об убийстве чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко. Сегодня, как и в прошлый раз, в суд не явился переводчик азербайджанского, сообщают местные СМИ.

Напомним, Сергея Лащенко был застрелен в Еврейской больнице в апреле 2015 года. В этом преступлении обвиняют гражданина Азербайджана Бабек Дамир оглы Гасанова. Во время рассмотрения дела в суде сторона обвинения просила привлечь переводчика русского языка, однако подсудимый затребовал себе толмача. понимающего азербайджанский.

В начале заседания стало известно, что ответа из азербайджанского посольства по поводу предоставления соответствующего переводчика не поступало. Судья перечислил два постановления суда о привлечении переводчика из бюро переводов «Ориент» и отметил, что есть уголовная ответственность за игнорирование выполнения решений суда. Прокурор Светлана Кологрева заявила, что будет обращаться в минюст и в посольство Азербайджана.

«Нам неизвестно, почему нет переводчика. Официальной информации нет. Сейчас мы будем реагировать на невыполнение решений суда. У нас также нет подтверждения того, что сторона защиты оказывает давление на переводчиков. Нет конкретного переводчика, которого можно привлечь к ответственности, потому что все не отвечает агентство», — сказала прокурор.