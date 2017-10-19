Турция закрывает границу с Иракским Курдистаном

Турция может в скором времени закрыть границу с Иракским Курдистаном, говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в газете "Хюрриет" .

"Пока что мы не закрыли границы, но это может произойти в любой момент", - заявил Эрдоган.

"Наши переговоры с Ираком продолжаются. Если они (региональное правительство Иракского Курдистана) передадут контроль над пропускными пунктами центральному правительству, мы поставим условие, что центральное правительство должно выполнить все нужды жителей северной части Ирака", - отметил президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что в скором времени в Багдад из Анкары отправится делегация, в состав которой войдут три-четыре министра во главе с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу. Кроме того, вскоре на переговоры в Анкару может приехать премьер Ирака Хайдер аль-Абади.