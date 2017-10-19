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Во Франции судят армянского боевика

 

Французский историк, внештатный сотрудник Центра исследований Евразии Максим Гауин, который работает над разоблачением инсинуаций, связанных с так называемым «геноцидом армян» и распространяемых во Франции и во всем мире, подал судебный иск на бывшего члена террористической организации ASALA Ару Тораняна и казначея армянской диаспоры в Лионе Самуэля Тилбияна, сообщает турецкое издание Milliyet.

Французский ученый обвиняет Ару Тораняна, который проходил по уголовным делам о нападениях на турецких дипломатов во Франции, и Самуэля Тилбияна, считающегося казначеем местной армянской диаспоры, в оскорблениях и угрозах в его адрес. Судебный процесс по данному иску накануне начался в Париже.

Отметим, что ранее историк уже выиграл подобный же  процесс - по делу об оскорблениях и клевете на него со сторонны членов «Армянской революционной федерации».

На суде М.Гауин заявил, что неоднократно сталкивался с угрозами в его адрес со стороны проживающих во Франции армянских националистов.

«Я с 2011 занимаюсь исследованиями французско-турецких отношений. Я продолжаю исследовать сотрудничество Франции с армянами в исторической области Киликия в годы войны Турции за независимость. Я был вынужден переехать в Турцию из-за давления на меня во Франции. Когда я убедился в справедливости и правдивости доводов и аргументов турецкой стороны о так называемом «геноциде армян», я стал везде распространять правду об этом. Это вызвало большое раздражение среди ультранационалистических диаспорских организаций французских армян. В этот раз я подал во французский суд из-за угроз и оскорблений бывшего террориста ASALA. Я уже выигрывал два подобных дела», - сказал французский ученый.

М.Гауин утверждает, что основная деятельность армянских националистов во Франции в последние 15 лет заключается в преследовании тех, кто говорит правду о событиях 1915 года.

«Совершенно ясно, что армянские националисты прибегают к карательным мерам в отношении тех, кто говорит правду. Главная проблема заключается в том, что эти атаки направлены на то, чтобы запугать меня и не допустить публикации моих работ во Франции. В 2010 году я выиграл в Лионском суде дело по моему иску против члена «Армянской революционной федерации», который сравнил меня с фашистами, отправлявшими евреев в Освенцим. Теперь у меня есть аргументы против Ара Тораняна и Сэма Тилбияна, которые приравняли мои работы к отрицающим факт Холокоста. Во Франции отрицание Холокоста является преступлением, в моих же исторических работах нет ничего крамольного. Принятие судом решения в мою пользу будет означать победу над вербальным насилием, направленным против свободы слова», - сказал французский ученный.

Отметим, что в период с 1975-го по 1985-й годы террористы ASALA организовали серию терактов против турецких дипломатов по всему миру.

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