Багдад лишил курдов нефтяных контрактов

Министерство нефти Ирака предостерегло иностранные компании от заключения каких-либо соглашений и контрактов по нефтяным и газовым месторождениям с властями Иракского Курдистана, наперед объявив таковые незаконными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

"Безответственные заявления некоторых чиновников в Ираке и за его пределами, а также иностранных компаний по поводу их намерений заключить нефтяные контракты с той или иной стороной в пределах Ирака без уведомления федерального правительства или министерства нефти считаются грубым вмешательством во внутренние дела Ирака, нарушением его национального суверенитета и явным игнорированием международных норм", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, министерство и правительство оставляют за собой право обращения в местные или международные суды для защиты национальных богатств страны. Ведомство подчеркнуло, что контракты, заключенные не с федеральными властями, являются незаконными и государство не обязано их выполнять.