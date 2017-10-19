Комитет кредиторов крупнейшего обанкротившегося банка - “Банк Стандард” обратился к главе государства и первому вице-президенту. Напоминаем, что только у физических лиц (более 43000 человек), в том числе иностранных граждан в этом банке осталось 157 млн. манатов. А долг банка около 2000 местным и зарубежным компаниям (среди которых такие крупнейшие национальные компании как SOCAR) составляет 425 млн. манатов.

Кроме того, в банке застряли также средства Центробанка (154 млн. манатов) и Национального Фонда поддержки предпринимательству (более 20 млн. манатов). Ну а крупнейшим кредитором банка является Фонд страхования вкладов (ФСВ), который потратил на компенсацию застрахованных вкладов граждан более 443 млн. манатов.

Так что же заставило кредиторов обратился к руководству страны? Haqqin.az побеседовал на эту тему с председателем Комитета кредиторов адвокатом Акрамом Гасановым.

«Мы хотим, чтобы руководство страны было лучше проинформировано о ситуации и взяло процесс ликвидации «Банк Стандард» под особый контроль. На кону ведь не только деньги кредиторов, речь идет в целом о доверии к банковской системе. Наша страна заинтересована в инвестициях и кредитах. А кто будет вкладываться в нашу экономику, зная, что крупнейшее банкротство в истории Азербайджана произошло в результате банальной коррупции, а процесс ликвидации банк осуществляется непрозрачно и с массой правонарушений?!», - говорит эксперт.

«Начнем с того, что годами «Банк Стандард» разворовывался своим руководством при полном попустительстве органа банковского надзора – Центробанка. 60% кредитного портфеля ничем не обеспечено. Большинство заведомо безвозвратных кредитов, по нашим сведениям, выданы родственникам высокопоставленных лиц. Мы хотим знать их имена!»

По словам Гасанова, в последние годы в банке даже не проводился внешний аудит, и Центробанк об этом уведомляли, но он не предпринял никаких мер. В плане ликвидации банка описаны многочисленные правонарушения и финансовые махинации, осуществлявшиеся на протяжении многих лет. Неужели Центробанк не знал об этом? Как же в таком случае он осуществлял банковский надзор? «Поэтому мы хотим, чтобы нам предоставили акты проверок банка за последние годы, чтобы выявить степень вины в крахе «Банк Стандарда» Эльмана Рустамова и его команды и предъявить им счет».

Далее злую шутку с кредиторами банка сыграла Палата по надзору за финансовыми рынками. В мае прошлого года Палата объявила, что оздоровляет банк, и кредиторам нечего беспокоиться. К Палате присоединился и Эльман Рустамов, заверявший, что «Банк Стандард» будет спасен. Но четыре дня спустя после его слов – 1 октября 2016 года банк был объявлен банкротом.

За время «оздоровления» банк получил от государства 115 млн. манатов, и до сих пор никто нам внятно не объяснил, куда исчезли эти деньги.

Затем, как рассказывает Акрам Гасанов, кредиторам начали каждый раз предоставлять совершенно отличные цифры касательно финансового положения банка. Иначе говоря, врали! Ликвидатором банка был назначен ФСВ. И в течение семи месяцев ФСВ не предоставлял кредиторам никакую информацию. Наконец, в конце апреля текущего года кредиторы добились создания Комитета Кредиторов, который по крупицам собирает информацию о положении банка. Процесс все еще идет, потому что даже новое руководство ФСВ, продолжая традицию своих предшественников и несмотря на заверения в полной прозрачности и законности, не предоставляет нам полную информацию.

Заложенные автомобили оказались под водой

«Все это неслучайно. Мы установили, что ФСВ уже, грубо нарушив закон, вернул средства двух кредиторов – Центробанка (20 млн. манат) и Ипотечного Фонда (41 млн. манат). А сейчас ФСВ собирается точно так же вне очереди вернуть средства Национального фонда поддержки предпринимательства. Плюс ко всему мы знаем, что за прошедший год ФСВ осуществил взаимозачет требований некоторых кредиторов, но не называет нам их имена. А некоторые активы банка были переведены в какой-то другой банк. ФСВ также нарушает установленную законом очередность требований и уже финансирует свою деятельность за счет средств обанкротившихся банков. Короче, полный беспредел. ФСВ просто разбазарил средства банка, а по сути, деньги кредиторов.

И сегодня непонятно, как ФСВ управляет активами банка. Несмотря на требование закона ежеквартально отчитываться перед кредиторами, ФСВ сделал это только по итогам первого квартала, да и то не полностью. На днях мы узнали, что в результате недавнего ливня под водой остались заложенные банку автомобили. И это при том, что ФСВ ежегодно тратит на процесс банкротства за счет средств кредиторов 3 млн. манатов! Куда же идут эти средства, если ФСВ не может обеспечить элементарно сохранность активов банка?»

По словам Акрама Гасанова, им также стало известно, что бывший заместитель председателя Правления «Банк Стандард» - Орхан Хубанов (племянник заместителя председателя Центробанка Вадима Хубанова) недавно был назначен на высокий пост в ФСВ. «Представляете, один из руководителей ФСВ теперь ликвидирует банк, в котором был топ-менеджером. Учитывая, что «Банк Стандард» в первую очередь пал жертвой своего же руководства, как мы можем доверять ФСВ? Да, мы по-прежнему возлагаем на новое руководство ФСВ большие надежды, но пока дела существенно разнятся с обещаниями».

Кредиторы требуют информацию, а не социальную помощь

Недавно Верховный Суд по представлению ФСВ утвердил План ликвидации «Банк Стандард». Мало того, что этот документ в ряде случаев противоречит закону, так в нем к тому же много технических недочетов. Так, несмотря на то, что из оглавления Плана видно, что он состоит из сотен страниц, на утверждение представлено всего 39 страниц. И к сожалению, ФСВ всеми правдами и неправдами добился утверждения такого безобразного Плана.

«Все вышеперечисленное дает нам основание думать, что в ликвидации банка по-прежнему господствуют некие коррупционные интересы. А потому мы хотим вмешательства руководства страны. Мы не просим социальной помощи, ни в коем случае! Мы лишь хотим, чтобы процесс ликвидации шел в соответствии с законом, а нам бы предоставили всю информацию и документы, чтобы мы могли требовать свои деньги у тех, кто довел банк до такого состояния. Это нормальные требования любых кредиторов. Иначе о какой нормальной бизнес-среде можно говорить в Азербайджане?! Кто отныне доверит свои кровные банкам, видя судьбу тысяч кредиторов крупнейшего обанкротившегося банка?!»

Сегодня даже застрахованные вклады не всегда можно вернуть. К примеру, в том же «Банк Стандарде» есть вкладчики, у которых на руках договор о том, что их вклад застрахован, но ФСВ говорит им, что по их сведениям, вклад не застрахован, а потому увиливает от возврата средств. Грош цена такому страхованию вкладов!

Наконец, есть еще один важный момент. Согласно Закону «О банках» очередность требований кредиторов такова, что на первом месте находится сам ФСВ. Напоминаю, что он является крупнейшим кредитором банка как страховщик застрахованных вкладов. «Мы считаем это несправедливым: получается, что в Азербайджане нет никакой системы страхования вкладов! А вклады компенсируются исключительно за счет незастрахованных вкладов и средств юридических лиц. То есть в случае банкротства банка ФСВ компенсирует застрахованные вклады, а потом забирает свои деньги из активов банка, а прочим кредиторам достаются крохи, если вообще что-то достается. Это в том числе противоречит положению ст. 29 Конституции о равенстве форм собственности.

Почему кто-то, тем более госструктура, должен иметь привилегированное положение в очередности? Если и должен кто-то иметь, то это физические лица. А потому мы бы хотели, чтобы в первую очередь возвращались средства физических лиц, как наиболее слабо защищенных. К тому же требования физических лиц «Банк Стандард» составляют всего 13% от общих требований, но при этом по количеству кредиторов физические лица – это более 95% всех кредиторов! А потому подобный подход имеет важный социальный аспект. Надеемся, что Закон «О банках» в ближайшее время будет изменен», - говорит собеседник.