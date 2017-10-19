В день футбольного матча между «Карабахом» и испанским «Атлетико Мадрид» Бакинское транспортное агентство (БТА) полностью выполнило свою задачу по перевозке пассажиров с места проведения этого матча - Бакинского Олимпийского стадиона.

В период с 21:30 по 00:00 с Центра обмена транспортом «Кероглу» по автобусному маршруту №31 было перевезено свыше 23 тысяч пассажиров. Дополнительно выделенными 195 автобусами была обеспечена перевозка еще 12 265 человек.

За поддержку в организации процесса перевозки пассажиров Бакинское транспортное агентство выражает благодарность Министерству внутренних дел и физическим и юридическим лицам, занимающимися регулярными пассажир-перевозками.

«В то же время выражаем благодарность болельщикам за продемонстрированное ими терпение и понимание. Желаем футбольному клубу «Карабах» новых успехов в Лиге Чемпионов УЕФА», - говорится в сообщении БТА.