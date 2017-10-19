Украинских депутатов могут лишить неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла законопроекты №7203 (президентский) и №6773 (депутатский) об отмене депутатской неприкосновенности в повестку дня своей работы и направила их на экспертизу в Конституционный суд страны, сообщает интернет-издание "Гордон".

Законопроектом №7203 предлагается изложить статью 80 Конституции в такой редакции: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Таким образом нормы о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента, из закона изымаются.

В законопроекте говорится о вступлении его в силу с 1 января 2020 года.

Законопроектом №6773, который подписали 158 нардепов, предлагается изъять первую и третью части статьи 80 Конституции. В ней должна остаться только норма о том, что "народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".