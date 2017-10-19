Ирак выдал ордер на арест вице-президента Курдистана

Суд в Ираке вынес постановление об аресте вице-президента курдской автономии Косрата Расула, передает РИА Новости со ссылкой на иракское информационное агентство.

Причиной такого распоряжения суда стало заявление курдского вице-президента о том, что вошедшие в Киркук иракские военные являются "оккупантами".

При этом Расулу может грозить уголовная ответственность в виде семи лет лишения свободы за разжигание ненависти.

На прошлой неделе Расул отдал приказ о переброске 6 тыс. бойцов курдского ополчения пешмерга в район Киркука, также заявив о том, что Курдистан не боится угроз ни с чьей стороны.