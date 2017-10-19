Националисты готовятся к штурму Верховной Рады

Боевики организации «Правый сектор» принимают участие в бессрочной акции протеста у стен Верховной Рады и готовы к штурму здания украинского парламента. Об этом портал «Страна» сообщает со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что боевикам «Правого сектора» дали команду «не светиться», а в митинге они участвуют без шевронов. По информации журналистов, националисты готовы начать штурм Рады уже 19 октября, если депутаты не проголосуют за те законы, которые требует одобрить оппозиция.

«Также он добавил, что в отеле "Киев" разместили 400 "титушек" (так в Украине называют молодых людей спортивного телосложения, участвующих в силовых акциях), которых сегодня выпустят против митингующих. Кроме этого, бойцы "Правого сектора" уверяют, что точно знают, будто бы есть команда от главы МВД Арсена Авакова зачистить площадь перед Радой», — цитирует журналист собеседника.

17 октября у стен Верховной Рады началась бессрочная акция протеста оппозиции. Протестующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

В тот же день митингующие подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В свою очередь, депутат Рады Владимир Парасюк набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.