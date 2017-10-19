Подписаться на уведомления
 

Националисты готовятся к штурму Верховной Рады

 

Боевики организации «Правый сектор» принимают участие в бессрочной акции протеста у стен Верховной Рады и готовы к штурму здания украинского парламента. Об этом портал «Страна» сообщает со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что боевикам «Правого сектора» дали команду «не светиться», а в митинге они участвуют без шевронов. По информации журналистов, националисты готовы начать штурм Рады уже 19 октября, если депутаты не проголосуют за те законы, которые требует одобрить оппозиция.

«Также он добавил, что в отеле "Киев" разместили 400 "титушек" (так в Украине называют молодых людей спортивного телосложения, участвующих в силовых акциях), которых сегодня выпустят против митингующих. Кроме этого, бойцы "Правого сектора" уверяют, что точно знают, будто бы есть команда от главы МВД Арсена Авакова зачистить площадь перед Радой», — цитирует журналист собеседника.

17 октября у стен Верховной Рады началась бессрочная акция протеста оппозиции. Протестующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

В тот же день митингующие подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В свою очередь, депутат Рады Владимир Парасюк набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.

2098 просмотров


Старости
Третий кандидат в президенты Азербайджана: Иса Гамбар
Третий кандидат в президенты Азербайджана: Иса Гамбар
Наша погода
Сегодня 20° / 12°
20 Окт 21° / 11°
21 Окт 21° / 13°
22 Окт 20° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0063 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

AZAL и AZTA в совместной борьбе за туристов фото
Европу накроет экологический Армагеддон
Ильхам Алиев в Турции
Путин осудил революцию 1917 года
В Баку автомобиль посла Евросоюза попал в ДТП
Zara и Bershka саботируют Бакинский фестиваль
Чиновники перестали думать о народе (новый клич Пекина) Из цикла «Что там за Великой стеной»
Госструктуру «Азеристиликтеджизат» обвинили в неуплате налогов
Украинский депутат пытался сбежать с золотом и бриллиантами
Еще один генерал в охране президента Алиева
Партия «Мусават» отказалась от проведения шествия
Путин снизил себе зарплату
Звонок из Азербайджана стоил россиянкам всей пенсии
Сечин обвинил Вагита Алекперова в «набивании цены»
Партизаны Лукашенко накрывают ядерный объект в Армении haqqin.az из Праги
Туркменского чиновника арестовали за совет митингующим
Турецкий суд арестовал «смотрящего» FETO по Азербайджану
Глава Генштаба Ирана на переговорах с Асадом
Националисты готовятся к штурму Верховной Рады
Ирак выдал ордер на арест вице-президента Курдистана
Украинских депутатов могут лишить неприкосновенности
Бакинское транспортное агентство перевыполнило план для "Атлетико" видео
Безвозвратные кредиты выданы родственникам высокопоставленных лиц наша трибуна
Багдад лишил курдов нефтяных контрактов
Во Франции судят армянского боевика
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться