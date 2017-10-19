Глава Генштаба Ирана на переговорах с Асадом

Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери в сопровождении делегации встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения стран, в первую очередь, военное сотрудничество, сообщила в четверг пресс-служба сирийского лидера.

"Встреча… затронула продвинутый этап, на который вышли братские отношения Сирии и Ирана во всех областях, в первую очередь, военное сотрудничество, которое переживает качественное развитие в войне, которую ведут Сирия и ее союзники, в авангарде которых Иран, против терроризма", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Бакери передал Асаду послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с поздравлениями по случаю побед над терроризмом в Сирии.