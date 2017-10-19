Туркменского чиновника арестовали за совет митингующим

В Туркменистане арестовали работника управления образования Дашогузской области, который предложил жаловаться в хякимлик (местную администрацию) жителям, протестовавшим против повышения платы за детский сад, сообщает Радио «Азатлык» (региональная служба Радио «Свобода»). Имя арестованного в сообщении не приводится, однако сказано, что ему около 50-ти лет.

По данным источников «Азатлыка» в областном управлении образования, их коллегу обвинили в «призыве к протестам против действующей власти и презрении чаяний президента по улучшению благосостояния народа». Жена чиновника, работавшая в одном из детских садов, и его сын — завхоз в одной из местных школ — были уволены.

По сведениям «Азатлыка», работника управления арестовали спустя несколько часов после акции, 10 октября, однако подтвердить эту информацию удалось только сейчас. В настоящее время чиновник находится в изоляторе временного содержания в Дашогузе. Адвокат, назначенный государством, отказался вести это дело, узнав, в чем его обвиняют. Как уточнили источники радиостанции, члены семьи чиновника наняли ему частного адвоката, которого, однако, до сих пор не пустили к арестованному.