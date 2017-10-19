В Брюсселе, как уже сообщал haqqin.az, в ноябре будет подписано расширенное и всеобъемлющее соглашение между ЕС и Арменией. Текст документа долгое время армянская сторона скрывала, однако несколько дней назад МИД Армении его рассекретил.

Выяснилось, что Ереван обязался закрыть Мецаморскую атомную электростанцию. Однако в дальнейшем на ее месте может быть построена новая АЭС, более современная армянская ААЭ.

Как известно, Мецаморская АЭС была введена в эксплуатацию в 1980 году, ее реакторы давно морально устарели, к тому же они той же модели, что и на Чернобыльской АЭС. Но это не останавливало Ереван, который, несмотря на протесты соседних стран, продолжал активную эксплуатацию станции.

Что же повлияло на то, что Армения согласилась на закрытие своей АЭС? Как оказалось, свою роль сыграли многочисленные отчеты международных организаций и экспертов. И серьезную лепту внесли белорусы, отправившие некоторое время назад "тайную миссию" в Армению.

Известно, что в Беларуси планируется постройка АЭС, и часть общественности этой страны весьма обеспокоена.

В беседе с haqqin.az известный европейский эксперт, председатель общественного объединения "Ассоциация за модернизацию" (зарегистрирована в Праге) Алексей Францкевич, который живет в Чехии с 2006 года, рассказал о миссии белорусов в Армении и отчете, который был подготовлен.

"С вопросом энергетической безопасности Армении все ясно - 45% энергии Армения получает от Мецаморской АЭС. Кроме того, есть проблема Нагорного Карабаха. Можно вспомнить заявления представителей Армении о готовности использовать "грязную бомбу". И теоретически это вполне возможно", - отмечает Алексей Францкевич.

Как рассказал собеседник, ему стали известны детали работы белорусских экспертов в Армении: "Закрытие атомных станций - это очень актуальная тематика". Францкевич рассказал, что белорусские специалисты, естественно, не попали на саму станцию. Однако пообщались с населением, поговорили с армянскими экспертами. У людей, живущих рядом с АЭС, спрашивали, в том числе, и о состоянии их здоровья, и в итоге был подготовлен очень содержательный и убедительный отчет.

"Надо еще учитывать, что Мецаморская АЭС находится в сейсмозоне. Так что надо забыть о политических аспектах и заняться предотвращением экологической катастрофы". Белорусские общественники на примере Мецамора указали на угрозу, исходящую от АЭС.