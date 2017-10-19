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Звонок из Азербайджана стоил россиянкам всей пенсии

Автор: Отдел информации 

На уловки телефонных мошенников попались два жителя Еврейской автономии, об этом Deita.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО. Доверчивые граждане рассказали аферистам всю информацию по своим банковским картам, в результате потеряли деньги. Звонок поступил из Азербайджана.

Со счета пенсионерки были снято более 15 тысяч рублей. По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, представившись работником банка, рассказал, что ей предлагаются более выгодные условия по вкладу. Чтобы ими воспользоваться, нужно со сберкнижки перевести деньги на карту и передать все данные по карте ему. Также важно сообщить пин-коды, пришедшие ей смс-сообщениями.

Бабушка выполнила все требования и поняла, что стала жертвой мошенников.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что звонок был осуществлен с Азербайджана, а денежные средства переведены на номера, зарегистрированные в Самаре», — рассказали в пресс-службе МВД.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.

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