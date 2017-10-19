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Путин снизил себе зарплату

 

Президент России Владимир Путин продлил на год срок действия своего же указа о снижении зарплат главе государства и ряду госчиновников, передает РБК.

В соответствии с законом зарплаты главы государства и председателя правительства, вице-премьеров и министров, а также генерального прокурора, главы Следственного комитета и руководителя Центральной избирательной комиссии снижены на 10%.

В соответствии с документом срок действия указа о снижении зарплат высших российских чиновников продлен до 31 декабря 2018 года.

Одновременно с этим продлено действие нормы о сокращении на 10% зарплат государственных служащих из числа сотрудников администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства страны.

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