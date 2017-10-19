Украинский депутат пытался сбежать с золотом и бриллиантами

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат пытался вылететь в Германию с золотом и бриллиантами, но был задержан в киевском аэропорту Жуляны сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом в четверг, 19 октября, сообщает портал «Левый берег».

Уточняется, что парламентария задержали перед посадкой на рейс Киев-Кельн.

Сам Розенблат на своей странице в Facebook назвал произошедшее произволом. «Лично сообщил НАБУ о том, что планирую выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был этого делать, ведь в настоящее время отсутствуют какие-либо запреты относительно моего передвижения», — подчеркнул он.

17 октября с Розенблата сняли электронный браслет, который он носил с августа, находясь под домашним арестом, передает телеканал «112 Украина».