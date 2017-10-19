Госструктуру «Азеристиликтеджизат» обвинили в неуплате налогов

В 2015 году ОАО «Азеристиликтеджизат» было выплачено 22 млн. 614,754 тыс. манатов субсидии для возмещения ущерба по финансовым итогам хозяйственной деятельности, однако структура, не соблюдая статьи 104 и 106 Налогового кодекса, не прибавила к доходам 19 млн. 165 тыс. манатов субсидии без НДС.

Как передает АПА, об этом сказано в официальном квартальном информационном бюллетене Счетной палаты. Контрольные мероприятия охватывают апрель-декабрь 2015 года и 2016 год.

Государственная структура, не соблюдая требования статьи 175.1.3 Налогового кодекса, в охваченный аудитом период уплатила с задержкой 1 млн. 316 тыс. 856,4 маната НДС. За задержку в уплате НДС в соответствии со статьей 58.6 Налогового кодекса в отношении «Азеристиликтеджизат» предусмотрено введение санкций в размере 658 тыс. 428,2 маната.

ОАО «Азеристиликтеджизат» - независимое юридическое лицо. Уставный капитал ОАО составляет 19,266 млн. манатов. 100% акций «Азеристиликтеджизат» принадлежат государству.