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Чиновники перестали думать о народе (новый клич Пекина) Из цикла «Что там за Великой стеной»

Автор: Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 

Более 29 тысяч иероглифов в 13 разделах – так выглядит отчетный доклад Си Цзиньпина XIX съезду КПК, с которым он выступил накануне перед 2 280-ю делегатами «руководящей и направляющей» партии Китая.

Нынешний съезд КПК – событие, безо всякого преувеличения, историческое, что стало понятно с первых минут выступления председателя Си. Его доклад предлагает новую стратегию развития страны до 2050 года, что само по себе для нынешних времен (когда политическая, экономическая и научно-техническая картина мира стремительно меняется) – шаг более чем смелый.

В рамках этой стратегии, которую генеральный секретарь КПК озвучил перед делегатами от 89-миллионной армии коммунистов Китая, к 2020 году КНР намерена построить общество среднего достатка с многочисленным средним классом и полной ликвидацией нищеты.

К 2035 году «Китай поднимется до уровня стран-лидеров инновационного типа», будет завершено создание правового государства, сократится разрыв в уровне доходов, в том числе – между городскими и сельскими жителями. К этому же времени планируется ликвидировать затяжной экологический кризис в стране.

И, наконец, к 2050 году «Китай по совокупной национальной мощи и международному влиянию войдет в число стран-лидеров», - заявил Си Цзиньпин под аплодисменты присутствующих.

Естественно, для успешной реализации этой стратегии партии и стране необходимо будет осуществить целый ряд преобразований, основанных на новых подходах к некоторым экономическим и политическим проблемам, в первую очередь – внутрикитайским. И обсуждение этих новых подходов составляет главную интригу нынешнего съезда КПК – примут или отвергнут депутаты, среди которых есть как откровенные противники лично председателя Си, так и оппозиция тому курсу, который он проводит с 2012 года.

Впрочем, при всей закрытости КПК, где очень не любят, когда межфракционная борьба становится достоянием гласности, узнать о том, принята ли программа Си партией, достаточно просто. На нынешнем съезде должны быть приняты поправки в Устав КПК, документ, в некотором отношении стоящий выше конституции Китая. Как сообщают официальные источники, эти изменения «будут отражать последние достижения китаизации марксизма, новые концепции управления, новый опыт в укреплении лидерства партии, новые достижения теории социализма с китайской спецификой».

В переводе с партийно-бюрократического на человеческий, это будет означать внесение в основной документ КПК концепций, автором которых считается сам Си Цзиньпин. И если данные положения будут включены с упоминанием имени генсека – а до этого подобной чести удостоились лишь Мао Цзедун и Дэн Сяопин – то можно смело говорить, что председатель Си и его сподвижники одержали огромную политическую победу и получили от партийной массы полный карт-бланш на проведение как самой стратегии развития Китая, так и сопутствующих ей преобразований.

Все реформы – только под контролем Компартии

Примечательно, что лейтмотив сообщений иностранной прессы о политической части доклада Си Цзиньпина – убежденность в том, что он стремится к авторитарному руководству, что главной его целью является концентрация власти в своих руках – и в руках небольшой группы его назначенцев. «Мы присутствуем при поразительном оживлении ленинских и маоистких корней партии, что ведет к тотальной концентрации власти в руках одного человека», - пишет в своем комментарии известный политолог из Гонконга Вилли Лам. – «Отныне призрак нового пожизненного «императора» витает над Китаем».

Но суть в том, что в новейшей истории КНР так было всегда – огромные полномочия генерального секретаря, который одновременно был председателем КНР и главой Центрального военного совета (ЦВС). Причем, предшественники Си - и Дэн Сяопин, и Цзян Цзэминь - сохраняли за собой председателя ЦВС даже после формального ухода от руководства партией.

Кроме того, помимо Политбюро ЦК КПК – 25 человек - существует еще и Постоянный комитет этого Политбюро (ПКПБ), в составе которого всего семь членов, но именно они и являются истинными правителями Китая. На нынешнем съезде 11 членов Политбюро и пять членов ПКПБ должны уйти в отставку по возрасту, поскольку в высших эшелонах партии действует правило – «шестьдесят семь — проходит, шестьдесят восемь — удалить».

И вполне естественно, что на освободившиеся места Си Цзиньпин хочет провести сторонников своего курса, а не оппонентов. Зачем ему дискуссии в период, когда требуется напряженная работа?

Так что разговоры об «укреплении личной власти председателя Си» вызваны несколько иным обстоятельством. А именно – озвученном сегодня в докладе тезисом о том, что никаких политических реформ и «демократизации» по западным образцам ни китайским либералам, ни их зарубежным единомышленникам ожидать не стоит. «Мы не должны механически копировать политические системы других стран», - заявил Си Цзиньпин с главной партийной трибуны. – «Мы должны непоколебимо поддерживать партийное руководство и еще больше укреплять партию».

А чуть позже окончательно добил либералов – сначала сообщением о том, что в ближайшие пять лет власти Китая займутся созданием «чистого и светлого» интернет-пространства – то есть модернизацией китайской защитной стены от мировой Сети. Затем – жестким заявлением по поводу сепаратизма, означающим по факту полный крах надежд сторонников расширения автономии Синьцзян-Уйгурского района и Внутреннего Тибета. Как, впрочем, и остальных 42 территорий страны, обладающих аналогичным статусом.

Вопросы борьбы с коррупцией и немного о внешней политике

Одним из важных разделов отчетного доклада съезду китайской компартии, за содержанием и формулировками которого пристально следят аналитики, является «международная часть». Председатель Си высказался здесь с предельной определенностью - Китай не будет стремиться к мировой гегемонии, независимо от того, какого уровня развития он сможет достигнуть.

По его мнению, «существующие проблемы и разногласия следует решать путем диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления», вне зависимости от того, о каком государстве идет речь.

Из чего совершенно очевиден вывод о том, что в главном вопросе, определяющем мироустройство на ближайшее десятилетие, – в характере отношений с США, руководство Пекина намерено избегать излишней конфронтации. И, вопреки выкладкам российских «теоретиков многополярности» и их зарубежных братьев по разуму, совершенно не собирается претендовать на то место, которое в прошлом столетии на международной арене занимал Советский Союз.

Возможно, провозглашенная Си внешнеполитическая концепция станет холодным душем для Москвы, где еще сохранились надежды на союз с КНР в деле противостояния Вашингтону, но у руководства КПК иной взгляд – конфронтация с США и его союзниками сейчас Китаю не нужна. А уж тем более Пекин не намерен идти на нее из-за России.

Вот свои интересы он готов отстаивать до конца, о чем Си Цзиньпин также высказался вполне однозначно – на международной арене Китай не намерен отказываться «от защиты своих законных прав и интересов», но – только своих. Впрочем, подобный национальный эгоизм можно только приветствовать. Кроме того, приоритетом для КПК является не погоня за неким абстрактным «международным авторитетом», не «вставание с колен» и принуждение других к тому, чтобы в тебе видели равноправного партнера, а два совершенно других момента.

Во-первых, сохранение баланса между базовыми принципами (юандзэ син), к которым относятся национальные интересы, суверенитет, руководящая роль КПК, социалистический путь развития КНР - и гибкость (линхуо син), которая предполагает использование западных моделей и достижений в практических целях развития Китая.

Во-вторых, укрепление и развитие отечественной экономики, повышение благосостояния общества до уровня «средней зажиточности», устранение социальных диспропорций, словом – вступление в «новую эру развития социализма с китайской спецификой». Одним из основных препятствий для наступления которой, по мнению Си Цзиньпина и его единомышленников является коррупция. Борьба с которой является одной из «14-ти стратегий» развития КНР, провозглашенных сегодня генеральным секретарем китайской компартии.

«Партийные чиновники перестали думать о народе, думают только себе. Руководство считает, что это нужно срочно исправлять», - незадолго до съезда говорилось на пленуме ЦК КПК.

Непотизм, коррупция и «разложение кадровых работников» приобрела в стране системный характер, затрагивая самую вершину пирамиды власти. Накануне XIX съезда был снят со всех постов, исключен из партии и предан суду член Политбюро и руководитель парторганизации Чунцина Сунь Чжэнцай, которого прочили в члены ПКПБ. 8 октября нынешнего года Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила, что за последние пять лет по обвинению в коррупции было привлечено к ответственности 1 миллион 343 тысячи членов КПК, 650 тысяч из которых занимали руководящие должности на уровне уездов.

Некоторые склонны видеть в этом своеобразный способ расправы над политическими оппонентами Си Цзинпина, своего рода «массовые чистки». Разумеется, в отдельных эпизодах нечто похожее, как говорится, имеет место быть, но именно что в отдельных. Коррупция грозит стать угрозой национальной безопасности, и председатель Си это не только отчетливо понимает, но и готов мобилизовать партийную массу на искоренение этой угрозы.

***

Первый день работы XIX съезда коммунистической партии Китая завершен. Си Цзиньпин изложил делегатам свое видение дальнейшего экономического и политического развития КНР, ее места в мире и перспектив «социализма с китайской спецификой». Впереди – жаркая дискуссия, по итогам которой партия даст предложениям своего руководства, и далеко не факт, что он будет положительным по всем пунктам. Но эта интрига лишь подогревает интерес к происходящему сейчас в Пекине, поскольку именно там, во Дворце народных собраний, сейчас принимаются решения, которые во много определят ближайшее будущее не только Китая, но и всего мира.

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