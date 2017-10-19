Zara и Bershka саботируют Бакинский фестиваль

Сеть магазинов Zara и Bershka в Баку прекратили свое участие в Бакинском шоппинг-фестивале. Хотя эти сети были участниками фестиваля, в первые же дни они решили приостановить свое участие, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Подобное решение вызвало возмущение покупателей. После этого руководству Zara и Bershka пришлось оправдываться, ссылаясь на сбой в технике.

В то же время покупатели считают, что магазины специально приостановили акцию скидок из-за большого количества покупателей и вызванных этим сложностей с обслуживанием клиентов и больших очередей.

В социальных сетях уже успели обвинить магазины Zara и Bershka в безответственности и в нежелании утруждать себя системой Taxfree. Пользователи призывают магазины вернуться к участию в Бакинском шоппинг-фестивале.

Ведь государство тратит огромные средства и ресурсы для того, чтобы местные жители и туристы могли воспользоваться системой Taxfree, а Zara и Bershka по своему усмотрению саботируют эту инициативу.