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Европу накроет экологический Армагеддон

 

Нидерландские, немецкие и британские ученые показали, что в Германии за последние 27 лет исчезло примерно от 76 до 82 процентов летающих насекомых. Специалисты допускают, что в Западной и Центральной Европе складывается аналогичная ситуация. Исследование опубликовано в журнале Plos One, сообщает The Independent.

«Мы, кажется, делаем огромные участки земли не пригодными для большинства форм жизни, и в настоящее время находимся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, все рухнет», — отмечает соавтор Дейв Гулсон.

Замеры проводились в 63 немецких природоохранных зонах. В 1989 году в ловушку ежедневно попадало около десяти граммов летающих насекомых, тогда как в 2016 году этот показатель снизился примерно в пять раз (точные данные зависят от сезона наблюдений).

Исследование основано на данных, полученных учеными от любителей-энтомологов. Специалисты предполагают, что вне пределов природоохранных территорий, где не налажена защита животных и растений, ситуация еще хуже.

Точная причина резкого снижения числа летающих насекомых неизвестна. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей произошедшее, ученые считают резкое повышение в последние четверть века использования гербицидов, пестицидов и инсектицидов в сельском хозяйстве.

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