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Джахангир Аскеров, Абульфаз Гараев и Нахид Багиров создали коалицию фото

Автор: Отдел информации 

В отеле Hilton состоялось подписание соглашения о вступлении национального авиаперевозчика АZAL в состав членов правления Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA). Соглашение подписали вице-президент ЗАО “Азербайджанские Авиалинии”, исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев и председатель AZTA Нахид Багиров, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На церемонии подписания также присутствовал министр культуры и туризма Абульфаз Гараев. Выступая на мероприятии А. Гараев заявил, что настоящее событие сыграет важную роль в развитии всей туристической отрасли в Азербайджане.

«Пассажирские авиаперевозки играют особую роль как в развитии внутреннего туризма, так и в привлечении туристов из-за рубежа. Это придаст импульс  авиаперевозкам по внутренним направлениям», - сказал министр.

К этому А.Гараев добавил, что на повестке дня стоит вопрос использования ж/д Баку - Тбилиси - Карс в туристических целях.

В свою очередь выступивший на мероприятии председатель AZTA Нахид Багиров отметил, что в настоящем имеет место первый опыт вступления авиакомпании в состав Ассоциации туризма.

«До сих пор в Ассоциацию вступали отели и туркомпании. Вступление AZAL в Ассоциацию означает создание трехстороннего координирования деятельности основных участников туристической сферы: туркомпании - отели - авиация. Отныне все три основных участника туристической сферы будут вести скоординированную деятельность по привлечению в страну туристов, а также по развитию различных направлений туристической сферы страны”, - сказал он.

В то же время Нахид Багиров заявил, что вступление AZAL в состав правления Ассоциации призвано способствовать достижению целей, поставленных президентом страны перед туристическим сектором.

 

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