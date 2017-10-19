Ильхам Алиев наградил энергетиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы отечественных энергетиков за их плодотворную деятельность на благо страны, сообщает официальный сайт главы государства.
Также Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки" Рахманову Нариману Рахмановичу и почетного звания "Заслуженный инженер" Ахмедову Джанахмеду Сабзулла оглу, Гафарлы Этибару Мамед оглу, Рамазанову Газанфару Чобан оглу и Тагиеву Садиру Садыг оглу.