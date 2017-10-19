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Курды массово покидают Киркук

 

Около ста тысяч курдов покинули Киркук со времени установления правительством Ирака контроля над одноименной провинцией, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

Губернатор Эрбиля, столицы курдской автономии в Ираке, Навзад Хади заявил журналистам, что примерно 18 тысяч семей бежали из Киркука и Туз-Хурмату в Эрбиль и Сулейманию.

Напомним: 16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под свой контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. После появления на окраинах города иракских войск курдские вооруженные формирования Киркук покинули.

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