Москва ответит на притеснение российских СМИ в США

Россия моментально и зеркально ответит на действия США против российских СМИ. Об этом в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента РФ на прессинг, который оказывается на компанию за рубежом, особенно со стороны США.

"В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ", — заявил Путин.







