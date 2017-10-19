Израиль нанес ответный удар по войскам Асада

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по цели на территории Сирии, передает Newsru.co.il со ссылкой на сирийские СМИ.

Согласно информации, удар был нанесен по позициям сирийской армии в районе Кунейтры. О причиненном им ущербе не сообщается.

Министерство обороны Израиля и пресс-служба ЦАХАЛ данную информацию не комментируют.

Ранее, в четверг, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в израильскм секторе Голанских высот было зафиксировано падение ракеты, запущенной из Сирии. В результате обстрела, отмечается, никто не пострадал и никаких разрушений не произошло.