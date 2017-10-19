Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего визита в Стамбул встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхагом Джахангири, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан и Иран совместно реализуют крупные инфраструктурные проекты. Собеседники отметили важность строительства железной дороги Астара - Астара на границе двух стран.

Первый вице-президент Ирана сказал, что в регионе имеются вызовы, связанные с терроризмом, и нужно увеличение усилий стран для борьбы с этим. Ильхам Алиев же, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан продолжит активную деятельность в рамках борьбы с международным терроризмом.

Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, фармацевтики, инвестиций и других направлениях.