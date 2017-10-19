Жириновский в унисон с Саргсяном: «У карабахской проблемы нет решения»

«Проблема Карабаха останется у Азербайджана на долгие годы». Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, заявил руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский, выступая на панельной дискуссии на тему "Интеграционные процессы в меняющемся мире".

Глава ЛДПР отметил, что названная проблема - "нерешаемая": "Когда мы говорим: Азербайджан и Армения, мы должны понять, что есть у них территория, где невозможно ничего решить. Нет такого решения!"

По его словам, обе страны считают, что Карабах - их территория.

"Мы хорошо относимся к Азербайджану, но видите, в чем самое главное, это - незаконное расчленение СССР. Это была единая страна. Российская империя. Незаконно ее закрыли, создали СССР. Потом незаконно СССР распустили. Государство нельзя распускать – это невозможно. Но это вот сделали. Поэтому везде должна быть правовая среда", — сказал депутат.

"Я приветствую Азербайджан. Знаю руководителя Ильхама Алиева - выпускник МГИМО, его отца хорошо знал. Но проблема у них останется на долгие годы. Проблемы Иерусалима можно решить? Нет. Евреи считают, что это их город, столица, а арабы считают, что - их", — подытожил свою речь глава ЛДПР.

Отметим, что заявление В.Жириновского звучит в унисон с заявлением президента Армении Сержа Саргсяна, сделанным им после переговоров с президентом Ильхамом Алиевым в Женеве. В частности, Саргсян заявил, что у президентов двух стран нет договоренностей по разрешению карабахского конфликта.

«У Карабахского конфликта никогда не будет простого решения», - заявил тогда президент Армении.