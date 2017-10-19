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Ким Чен Ын обзавелся новой подлодкой

 

Американская разведка обнаружила новейшую северокорейскую подлодку Sinpo-C, которая, вероятно, вооружена одной или несколькими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), передает Лента.ру со ссылкой на японское издание The Diplomat.

По имеющимся сведениям, субмарина работает на дизель-электрическом двигателе, имеет водоизмещение 2 тысячи тонн и в ширину достигает 11 метров.

Хотя спутниковый снимок субмарины сделан в апреле 2017 года, о ее существовании издание узнало только недавно.

В настоящее время достоверно известно о существовании в КНДР только одной подлодки с МБР — Sinpo-B. Субмарину водоизмещением 1,7 тысячи тонн впервые заметили в 2014 году - судно было вооружено МБР Pukguksong-1.

Субмарина Sinpo-C, отмечает The Diplomat, крупнее и мощнее Sinpo-B и, по всей видимости, способна нести более крупные МБР. С другой стороны, Sinpo-C, скорее всего, будет легкодоступна для обнаружения силами Южной Кореи, Японии и США.

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