Маргвелашвили все-таки подпишет новую Конституцию

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял решение подписать проект обновленной Конституции страны, который ранее утвердил парламент, сообщает Грузия Онлайн.

"Исходя из внешних и внутренних вызовов страны, исходя из того, что мы должны предпринять все шаги во избежание причин дестабилизации, я, как глава государства, главнокомандующий страны и гарант Конституции, подписываю этот документ", — заявил Маргвелашвили на брифинге.

При этом он отметил, что ему нелегко подписывать данный документ.

"Грузинская мечта" не изменила традиции принимать однопартийную Конституцию, парламент, как и раньше, принял однопартийную Конституцию, поэтому мне было очень трудно подписать этот Основной закон", — отметил Маргвелашвили.