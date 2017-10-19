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Постпред США: «Россия создает хаос»

 

Вмешательство в выборы других стран — это оружие, которое предпочитает Россия, так как у нее нет сильной экономики и "вооруженные силы страны недостаточно велики", считает постпред США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Надо смотреть на Россию и Китай как на важных игроков. Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос", — сказала Хейли в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

Хейли назвала "самыми большими угрозами" Северную Корею, Иран и ИГ. Также она отметила вопросы миграции, нарушения прав человека в Мьянме, события в Венесуэле и на Кубе.

"Мне кажется, это примечательно. Русские, храни их Господь, говорят: почему американцы настроены против России, почему ввели санкции? Так не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими. Думаю, здесь нам надо быть очень жесткими. Мы должны привлечь их к ответственности. Частный сектор должен понять, что они также несут за это ответственность", — заявила американский постпред.

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