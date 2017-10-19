Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира

В Хорватии проходит молодежный чемпионат мира по дзюдо. Второй день соревнований стал для сборной Азербайджана успешным.

Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории до 73 кг, одолев соперников из Японии, Италии, Казахстана, Грузии и Турции, завоевал золотую медаль чемпионата.

Назакет Азизова, выступающая в весовой категории до 52 кг, завоевала бронзовую медаль. Обыграв соперниц из Марокко, Испании, Румынии, Монголии, Назакет уступила лишь спортсменке из Японии.

Напомним, в первый день соревнований Натиг Гурбанлы (55 кг) и Керамет Гусейнов (60 кг) завоевали серебряные медали.