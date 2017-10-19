Акция протеста у здания администрации Порошенко

Около 500 человек митингуют на пересечении улиц Банковая и Институтская в центре Киева неподалеку от здания администрации президента Украины, передает Интерфакс-Украина.

Акция проходит мирно, участники демонстрации выкрикивают лозунги "Киев, вставай!" и другие.

Силы правоохранителей преграждают митингующим проход на Банковую, на которой расположено здание администрации президента Украины. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии выстроились не менее чем в пять рядов.

Также силы правоохранителей расположились в районе здания Национального банка Украины.

Группа парламентариев во главе с депутатом от фракции "Самопомощь" Егором Соболевым отправилась к президенту передать требования митингующих по антикоррупционным судам.