Подписаться на уведомления
 

Акция протеста у здания администрации Порошенко

 

Около 500 человек митингуют на пересечении улиц Банковая и Институтская в центре Киева неподалеку от здания администрации президента Украины, передает Интерфакс-Украина.

Акция проходит мирно, участники демонстрации выкрикивают лозунги "Киев, вставай!" и другие.

Силы правоохранителей преграждают митингующим проход на Банковую, на которой расположено здание администрации президента Украины. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии выстроились не менее чем в пять рядов.

Также силы правоохранителей расположились в районе здания Национального банка Украины.

Группа парламентариев во главе с депутатом от фракции "Самопомощь" Егором Соболевым отправилась к президенту передать требования митингующих по антикоррупционным судам.

690 просмотров


Старости
Третий кандидат в президенты Азербайджана: Иса Гамбар
Третий кандидат в президенты Азербайджана: Иса Гамбар
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
21 Окт 21° / 13°
22 Окт 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0063 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Турции имамам разрешат заключать браки вместо загсов
Глава МИД Германии выступил с резкой критикой Трампа
Падение цен на нефть
Виновный в гибели школьника завуч отделался штрафом в 500 манатов
Израиль нанес ответный удар по войскам Асада Обновлено
Обама возвращается в политику
Акция протеста у здания администрации Порошенко
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира
Постпред США: «Россия создает хаос»
Маргвелашвили все-таки подпишет новую Конституцию
Ким Чен Ын обзавелся новой подлодкой
Жириновский в унисон с Саргсяном: «У карабахской проблемы нет решения»
Переговоры Ильхама Алиева с первым вице-президентом Ирана Фото
Путин: «Террористов в Сирии мы добьем»
Москва ответит на притеснение российских СМИ в США
Курды массово покидают Киркук
Путин назначил Абдулатипова спецпредставителем по Каспию
В Карабахе убит армянский солдат
Ильхам Алиев наградил энергетиков
Советник Эрдогана ушел в отставку из-за участия брата в попытке госпереворота
Джахангир Аскеров, Абульфаз Гараев и Нахид Багиров создали коалицию фото
Европу накроет экологический Армагеддон
Ильхам Алиев в Турции
Путин осудил революцию 1917 года
В Баку автомобиль посла Евросоюза попал в ДТП
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться