Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику, сообщает Agence France-Presse.

Обама примет участие в митингах в поддержку кандидатов от Демократической партии на губернаторский пост в штатах Нью-Джерси и Вирджиния.

Губернаторские выборы в этих штатах запланированы на 7 ноября, и это единственные важные выборы в США в этом году.

Пока не известно, о чем будет говорить на публике Обама, который с момента прекращения своих президентских полномочий в январе 2017 года несколько раз нарушал молчание, чтобы прокомментировать вопросы иммиграции, здравоохранения и изменений климата.

Анонсированное выступление Барака Обамы в 220-тысячном Ричмонде спровоцировало длинные очереди желающих купить билеты на мероприятие Демократической партии.