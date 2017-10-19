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Виновный в гибели школьника завуч отделался штрафом в 500 манатов

Автор: Отдел информации 

В Сумгаите завершился судебный процесс над жителем Зангиланского района Гафаром Гаджиевым, обвиняемого в смерти учащегося средней школы, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, 13 мая 2013 года заместитель директора по учебно-воспитательной работе сумгаитской средней школы №17 Гафар Гаджиев решил наказать опоздавших на занятия  учащихся, заставив их бежать вокруг стадиона. После нескольких кругов один из учеников, Азад Ильясов, упал на землю. Ему была оказана первая медицинская помощь. Тем не менее А.Ильясов умер от сердечной недостаточности.

Отметим, что Азад Ильясов был зарегистрирован в сумгаитской детской поликлинике №3 с диагнозом «гипертрофированная кардиомиопатия».

В отношении  Гафара Гаджиева было возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) УК АР. Согласно постановлению Сумгаитского городского суда, вина Гафара Гаджиева в смерти Азада Ильясова не была доказана, и поэтому в отношении него был вынесен оправдательный приговор.

Незадолго до вынесения приговора Генеральная прокуратура подала протест, однако Апелляционный суд Сумгаита не удовлетворил его.

Прокуратура подала кассационную жалобу в Верховный суд по решению сумгаитского суда. Верховный суд удовлетворил протест прокуратуры и аннулировал решение Апелляционного суда, приняв решение вновь расследовать это дело.

На этот раз протест был рассмотрен. Согласно новому решению, вердикт Сумгаитского городского суда был отменен, Гафар Гаджиев был признан виновным по статье 309.2 УК и приговорен к штрафу в 500 манатов, с лишением права занимать руководящие должности в течение года.

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