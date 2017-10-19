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Глава МИД Германии выступил с резкой критикой Трампа

 

Президент США Дональд Трамп пытается разрушить все, что было создано при его предшественнике Бараке Обаме, сказал в интервью изданию Handelsblatt министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает ТАСС.

Глава германского внешнеполитического ведомства напомнил, что действующий американский лидер сначала выступал против реформы здравоохранения Obamacare, затем подверг критике международное соглашение по климату, а сейчас собирается отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Зигмар Габриэль предупредил, что вероятность разрыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе создает серьезную внешнеполитическую угрозу. «Мир не станет безопаснее, если Иран после провала соглашения все же примет решение получить ядерное оружие», — пояснил глава германской дипломатии.

Кроме того, министр отметил, что от политики Дональда Трампа страдают европейские предприниматели, которые вынуждены отказываться от сделок с Ираном, чтобы не попасть под санкции США.

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