В Турции имамам разрешат заключать браки вместо загсов

В парламент Турции отправлен законопроект, дающий официальное разрешение муфтиям (имамам) регистрировать браки, которые таким образом будут иметь законную силу, сообщает Cumhuriyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что парламент примет данный законопроект, хотя он неоднозначно встречен в турецком обществе.

Сторонники светскости подвергли резкой критике данный законопроект, обосновав свою позицию тем, что данное новшество позволит легализовать браки между гражданами, не достигшими 18 лет.

Религиозная часть турецкого общества полностью поддерживает этот законопроект. Однако многие граждане, как критики, так и сторонники, не знают всех подробностей, прописанных в документе.

В действительности в законопроекте, отправленном в парламент правящей партией, сказано, что в условия брака не будут внесены какие-либо изменения. Муфтий не имеет права регистрировать брак между гражданами, не достигшими 18 лет. А если такой брак все же будет зарегистрирован, он не будет иметь официального статуса.